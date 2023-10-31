"Зенит" вышел в плей-офф Кубка России по футболу с первого места в группе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" завершил на первом месте в своем квартете групповую стадию Пути РПЛ Кубка России по футболу.

В заключительном шестом туре "Зенит" на своем поле со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов". Автор гола – Иван Сергеев (87-я минута).

В свою очередь, калининградская "Балтика" у себя дома разгромила грозненский "Ахмат" - 4:1. На гол футболиста "Ахмата" Антона Швеца (34) хозяева ответили точными ударами Анхело Энрикеса (45), Тамерлана Мусаева (48,79), Гедеона Гузины (90+3).

В результате "Зенит" набрал 14 очков и занял первое место в группе С. "Балтика" заняла второе место (12) и также продолжит турнирный путь в Пути РПЛ. На третьей строчке разместился "Ахмат" (7), грозненцы сыграть в плей-офф Пути регионов. "Крылья Советов" (3) выбывают из розыгрыша.