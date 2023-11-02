Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Париже
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Нидерландов Ботика Ван де Зандшульпа в третьем круге турнира категории Masters в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает пятое место, Нидерландец – 60-е.
В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, №4 рейтинга ATP) – Алекс Де Миннор (Австралия, 13).