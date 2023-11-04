Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира Masters в Париже
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в 1/2 финала теннисного турнира категории Masters в Париже.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.
Джокович – первая ракетка мира. Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает пятое место.
Турнир в Париже проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – свыше 5,77 млн евро.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.