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"Флуминенсе" стал обладателем Кубка Либертадорес

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" со счетом 2:1 взял верх над аргентинским "Бока Хуниорс" в финальном матче Кубка Либертадорес, южноамериканском аналоге Лиги чемпионов УЕФА.

На 36-й минуте Херман Кано вывел "Флуминенсе" вперед, на 72-й Луис Адвинкула сравнял счет. В дополнительное время, на 99-й минуте, победный за "Флуминенсе" гол провел Джон Кеннеди.

"Флуминенсе" стал победителем Кубка Либертадорес впервые в истории. Чаще всех турнир выигрывал аргентинский "Индепендьенте" (7 раз). "Бока Хуниорс" - шестикратный победитель.

футбол Флуминенсе Бока Хуниорс
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