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Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд выиграла Итоговый турнир WTA

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.

В финале соревнования в Мексике они одолели пару Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 6:4.

Призовой фонд турнира составил $9 млн.

Вместе с Зигемунд российская теннисистка выиграла ряд турниров, включая соревнование Большого шлема US Open-2020. Также Звонарева в парном разряде выигрывала турнир в США в 2006 году, Australian Open – в 2012г.

теннис Вера Звонарева Лаура Зигемунд
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