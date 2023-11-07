Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд выиграла Итоговый турнир WTA
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.
В финале соревнования в Мексике они одолели пару Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 6:4.
Призовой фонд турнира составил $9 млн.
Вместе с Зигемунд российская теннисистка выиграла ряд турниров, включая соревнование Большого шлема US Open-2020. Также Звонарева в парном разряде выигрывала турнир в США в 2006 году, Australian Open – в 2012г.