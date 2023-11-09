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"Реал Сосьедад" с россиянином Захаряном вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Испанский "Реал Сосьедад", игроком которого является футболист сборной России Арсен Захарян, досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В четвертом туре группового этапа испанская команда на своем поле одолела португальскую "Бенфику" - 3:1. Захарян начал игру в запасе и вышел на поле на 78-й минуте.

В результате "Реал Сосьедад" набрал 10 очков и сейчас занимает первое место в группе D. Столько же баллов у итальянского "Интера", в гостях обыгравшего австрийский "Зальцбург" - 1:0. Третье место в группе занимает "Зальцбург" (3 очка), четвертое – "Бенфика" (0).

"Реал Сосьедад" и "Зальцбург" досрочно завоевали путевки в плей-офф. Также место в следующей стадии ЛЧ после матчей среды забронировали "Бавария" (Германия) и "Реал" (Испания).

футбол Лига чемпионов УЕФА
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