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Игнашевич, Жирков, Евсеев сыграют в ретро-матче "Локомотив" - ЦСКА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - РФС объявил о проведении матча ветеранов московских футбольных клубов "Локомотив" и ЦСКА.

"Дмитрий Лоськов и Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев и Ролан Гусев, Мануэл Фернандеш и Марко Гонсалес, Дмитрий Сычев и Алексей Березуций, Родолфо и Элвер Рахимич – эти и многие другие легенды красно-зеленых и красно-синих выйдут 19 ноября на поле "РЖД Арены", - говорится в сообщении на сайте РФС.

Игра начнется в 19:30 мск.

Тренером "Локомотива" в этом матче будет Юрий Семин, наставником ЦСКА – Валерий Газзаев. Под их руководством команды ранее выиграли многочисленные титулы.

Валерий Газзаев Сергей Игнашевич Локомотив ЦСКА Юрий Семин
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