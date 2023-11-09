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"Спартак" победил "Нефтехимик" и вышел в лидеры КХЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу "Спартака".

В составе победителей голы провели Николай Голдобин (14-я минута, в большинстве), Александр Пашин (25), Ансель Галимов (43), Павел Порядин (58). "Нефтехимик" ответил голом Дмитрия Соколова (53).

"Спартак" выиграл третий матч подряд и после 29 игр набрал 42 очка. Он опередил московское "Динамо" и теперь занимает первое место как в Западной конференции, так и в сводной таблице. У обеих команд по 42 очка, однако сыгравшее на матч меньше "Динамо" уступает по дополнительным показателям.

"Нефтехимик" - на восьмом месте Восточной конференции: 29 очков в 28 матчах.

Нефтехимик КХЛ Спартак хоккей
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