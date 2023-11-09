ЦСКА проиграл третий матч подряд в КХЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА уступил омскому "Авангарду" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) в пользу "Авангарда".

Хет-трик в составе омской команды оформил Рид Буше. Два гола он провел в меньшинстве (17-я, 24-я минуты), еще один – при равных составах (49). Также в составе "Авангарда" отличились Дамир Шарипзянов (15, в большинстве), Владимир Ткачев (26) и Райан Спунер (33, в большинстве).

В составе ЦСКА дубль оформил Максим Мамин (17, 30), по точному броску нанесли Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50).

"Авангард" выиграл пятый матч подряд и теперь занимает четвертое место в Восточной конференции: он набрал 37 очков в 28 матчах. ЦСКА, проигравший третью встречу кряду, на пятом месте Западной конференции: 30 очков в 28 матчах.