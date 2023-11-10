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Панарин продлил до 13 матчей результативную серию в НХЛ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу "Рейнджерс".

В составе победителей гол и результативную передачу записал на свой счет российский нападающий Артемий Панарин. Это позволило ему продлить результативную серию матчей в НХЛ до 13 матчей. В них он набрал по системе "гол+пас" 22 (8+14) очков.

32-летний Панарин играет в НХЛ с сезона-2015/16. Его первым клубом был "Чикаго", куда он перешел из петербургского СКА. С сезона-2017/18 он играл за "Коламбус", еще через два года начал защищать цвета "Рейнджерс". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 603 матча и набрал 683 (224+459) очка.

Артемий Панарин НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс хоккей
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