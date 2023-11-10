Вице-президент лиги АСА назвал Павловича фаворитом в титульном бою UFC с Аспинэллом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что россиянин Сергей Павлович победит британца Тома Аспинэлла в поединке за временный пояс UFC в тяжелом весе.

"Сейчас Павлович и Аспинэлл подходят к главному бою в карьере, и Павлович будет фаворитом. Сергей был запасным в паре Миочич-Джонс, он готовился, он провел тренировочный лагерь, а Аспинэлл вышел на замену. Вероятно, и Аспинэлл тренировался, но полноценного лагеря не было. Поэтому вопрос кардио будет актуален, хотя Павлович любит решать все вопросы в первом раунде", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Довольно интересно понаблюдать за тем, как Сергей будет чувствовать себя хотя бы во втором-третьем раундах. И Аспинэлл способен затянуть Павловича до глубоких вод... Считаю, что передвигается Том лучше Сергея. Аспинэлл подвижнее и пластичнее, а Павлович - мощнее. Павлович хорошо борется. Но вопрос - что будет, если поединок затянется. Надеемся, что все получится, и Сергей завоюет долгожданный пояс. У него есть все для этого", - отметил он.

"Главное - не спешить и сохранять концентрацию. Думаю, что Павлович финиширует Аспинэлла. Но есть ощущение, что этот поединок может сложиться не так легко, как последние противостояния Сергея. Но думаю, что руку поднимут Сергею", - выразил мнение вице-президент ACA.

Бадаев считает, что "это логичный и хороший бой".

"В какой-то степени эту встречу можно назвать боем за полноценный титул. Такое ощущение, что в UFC хотят максимально сберечь ветеранов, устроив поединок между ними. Я имею ввиду Стипе Миочича и Джона Джонса. Будто на этом их история закончится, и победителя этой пары в лиге не планируют сводить с победителем в паре Павлович-Аспинэлл. Я в какой-то степени воспринимаю противостояние Павловича и Аспинэлла как поединок за звание полноценного чемпиона UFC. И оба бойца заслуженно за него бьются, особенно Павлович. Никаких вопросов нет", - сказал Бадаев.

"Посмотрите на его впечатляющую серию досрочных побед, это мощный и зрелищный парень. Он свое заслужил. То же можно сказать и про Аспинэлла, он тоже финишер. Единственная его осечка в UFC была в бою с Блейдсом из-за травмы. Кстати, и у Павловича единственная осечка была в дебюте в UFC против Оверима. Если их сейчас снова свести, то такой реванш точно не будет конкурентным", - подчеркнул он.

Поединок пройдет в "Нью-Йорке" в ночь на воскресенье по московскому времени.

На счету 31-летнего россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение. 30-летний Аспинэлл выиграл в 13 поединках, проиграл в трех.