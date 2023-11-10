Российский теннисист Шевченко впервые вышел в финал турнира ATP

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Шевченко победил француза Пьера-Юга Эрбера в полуфинале теннисного турнира во французском Метце.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Шевченко занимает 63-е место, Эрбер является 344-й ракеткой мира.

Таким образом, Шевченко впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. Его соперником в решающем матче будет победитель пары между итальянцем Фабио Фаньини (№147 рейтинга ATP) и французом Уго Умбером (23).

Соревнование в Метце входит в категорию турниров ATP 250, матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд – 562,815 тысячи евро.