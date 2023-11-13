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Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Фото: Сергей Елагин/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили, что завершили выступления в спорте.

"Мы завершаем свою спортивную деятельность", - сказал Морозов в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.

Тарасова и Морозов, выступавшие в парном катании, завоевывали серебро ОИ в 2018 (командный турнир) и 2022 годы. Также они двукратные чемпионы Европы, два раза завоевывали серебро ЧМ, трехкратные чемпионы России.

фигурное катание Евгения Тарасова Владимир Морозов
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