Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Сергей Елагин/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили, что завершили выступления в спорте.

"Мы завершаем свою спортивную деятельность", - сказал Морозов в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.

Тарасова и Морозов, выступавшие в парном катании, завоевывали серебро ОИ в 2018 (командный турнир) и 2022 годы. Также они двукратные чемпионы Европы, два раза завоевывали серебро ЧМ, трехкратные чемпионы России.