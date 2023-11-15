Джокович проиграл во втором туре Итогового турнира ATP

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.

Результат – 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу Синнера, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место.

Синнер выиграл второй матч на турнире, Джокович потерпел первое поражение. "Зеленую" группу также представляют датчанин Хольгер Руне (номер 10 в мировом рейтинге) и поляк Хуберт Хуркач (11), заменивший снявшегося из-за травмы грека Стефаноса Циципаса (6).

В "Красную" группу входят выигравшие по матчу россиянин Даниил Медведев (3) и немец Александр Зверев (8), а также проигравшие по разу испанец Карлос Алькарас (2) и россиянин Андрей Рублев (5). Во втором круге Медведев сыграет против Зверева, Алькарас – против Рублева.