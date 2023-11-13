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Джокович в восьмой раз завершит год в статусе первой ракетки мира

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович гарантировал себе первое место в мировом рейтинге по итогам года.

Это стало известным благодаря его победе над датчанином Хольгером Руне в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP – 7:6, (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Турнир проходит в Турине.

Таким образом, Джокович завершает календарный год в статусе первой ракетки мира в восьмой раз и обновляет принадлежащий ему же рекорд.

36-летний Джокович – победитель 97 турниров ATP, 24 турниров Большого шлема.

Новак Джокович теннис
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