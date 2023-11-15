Бьорндален пожелал возвращения россиян и белорусов на международные старты

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален надеется на скорое возвращение российских и белорусских биатлонистов на международную арену.

"Я надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, все вернется на круги своя и что у них снова появится возможность соревноваться", - приводит слова Бьорндалена VG.

В настоящее время россияне и белорусы из-за ситуации на Украине находятся под санкциями Международного союза биатлонистов (IBU) и не могут выступать в соревнованиях под эгидой этой организации. Сам Бьорндален, в 2018 году завершивший карьеру, женат на белорусской биатлонистке, трехкратной чемпионке ОИ Дарье Домрачевой и сейчас вместе с ней проживает в Белоруссии.