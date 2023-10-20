Глава Ural FC назвал турнир с Батыргазиевым самым зрелищным в истории лиги

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин уверен, что прошедший в Перми турнир с участием олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева стал рекордным по охвату в истории организации.

"Ожидания оправдались. Прежде всего – это полные трибуны, мы видим, компания Ural FC – и как международная компания, и как самый настоящий, выстроенный социальный лифт, проводит крупные мероприятия в регионах. И самое главное, они собирают огромное количество людей – и у телевизоров, и воочию на трибунах", - заявил Габдуллин "Интерфаксу".

"Этот турнир масштабнее всех ранее прошедших. Мы еще не видели среза по пиару, охватам в социальных сетях, по прямому эфиру. Но я уверен, что, благодаря ярким конкурентным поединкам мы побьем свой же рекорд", - добавил он.

Международный турнир Ural FC 4 прошел в Перми 19 октября в рамках международного форума "Россия – спортивная держава". На турнире было 10 стран – в Перми выступили спортсмены из России, Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов.

"У нас абсолютно равные условия и для российских спортсменов, и для европейских, американских, африканских – неважно. Мы стараемся создавать условия для них, для того, чтобы они приезжали, соревновались по правилам, по честным регламентам, и понятие "спорт" во всем своем проявлении было превыше всего", - сказал Габдуллин.

"Амбиции, как и у любой здоровой организации, растут, и мы стараемся все свои мечты превратить в реальность. Одна из них – создание системы гран-при тяжеловесов, вторая – командные чемпионаты с отборами по регионам, провести их среди клубов в том числе. Мы хотим объять необъятное, но будем это делать поэтапно", - отметил он.

"Для нас важно, чтобы спортсмены из других стран принимали участие. И в том числе: если наша лига получает предложение о сотрудничестве и совместном проведении в любой другой стране, мы можем это сделать", - подчеркнул собеседник агентства.

В общей сложности на турнире Ural FC 4 прошли 11 боев – по правилам бокса и кикбоксинга и по формату матчевой встречи "сборная России" - сборная мира. Россияне выиграли восемь поединков, три завершились вничью.

Олимпийский чемпион ОИ-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев победил венесуэльца Эндера Луцеса в главном поединке, нокаутировав соперника в пятом раунде.

В со-главном поединке международного шоу на ринг выходил россиянин Кирилл Сидельников, для многократного чемпиона мира и Европы по самбо это был дебют боксером на профессиональном ринге. Его соперник – нидерландский кикбоксер марокканского происхождения Нидаль Бикири. Поединок завершился вничью.