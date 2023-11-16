Джокович победил Хуркача на Итоговом турнире ATP, Синнер вышел в полуфинал

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист победил 11-ю ракетку поляка Хуберта Хуркача в третьем туре Итогового турнира ATP в "Зеленой" группе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 в пользу Джоковича. На его счету две победы и одно поражение.

В связи с тем, что в этом матче потребовался дополнительный, третий сет, еще один участник, итальянец Янник Синнер (№4 рейтинга ATP) досрочно гарантировал себе место в полуфинале. У представителя Италии две победы (обе – в двух сетах), в группе ему осталось сыграть с десятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

В случае победы Руне, именно он станет вторым полуфиналистом от "Зеленой" группы. У спортсмена из Дании по одной победе и поражению.