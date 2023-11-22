Поиск

Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 39000 очков

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым в истории НБА игроком, которому удалось преодолеть отметку в 39000 очков в карьере.

В матче регулярного чемпионата НБА против "Юты" (131:99) он набрал 17 очков, что и позволило достичь юбилейного рубежа. Теперь на счету 39-летнего американца 39012 очков.

Второе место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации занимает Карим Абдул-Джаббар (38387), третье – Карл Мэлоун (36928), уже завершившие выступления. Из действующих игроков вслед за Джеймсом идет Кевин Дюрант из "Финикса" (27331).

Леброн Джеймс – двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион НБА.

Леброн Джеймс НБА баскетбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на чемпионат Европы по футболу

Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

Италия пробилась на Евро-2024, Казахстан и Молдавия упустили шансы

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче

Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче

Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой

Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой

Футболисту "Барселоны" Гави диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Россиян допустили к международным соревнованиям по конному спорту

Россиян допустили к международным соревнованиям по конному спорту

Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Панарин побил два рекорда в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });