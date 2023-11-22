Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 39000 очков

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым в истории НБА игроком, которому удалось преодолеть отметку в 39000 очков в карьере.

В матче регулярного чемпионата НБА против "Юты" (131:99) он набрал 17 очков, что и позволило достичь юбилейного рубежа. Теперь на счету 39-летнего американца 39012 очков.

Второе место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации занимает Карим Абдул-Джаббар (38387), третье – Карл Мэлоун (36928), уже завершившие выступления. Из действующих игроков вслед за Джеймсом идет Кевин Дюрант из "Финикса" (27331).

Леброн Джеймс – двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион НБА.