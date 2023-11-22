Трибунал ФИФА признал вину норвежца Норманна в разрыве контракта с "Ростовом"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Норвежский футболист Матиас Норманн будет обязан выплатить компенсацию футбольному клубу "Ростов" за безосновательное расторжение контракта, сообщает пресс-служба ростовской команды в телеграм-канале.

"Состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК "Ростов", ФК "Аль-Раед" и игроку Матиасу Норманну. Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу "Ростов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что футбольный клуб "Аль-Раед" также несет солидарную ответственность за данную выплату.

27-летний Норманн с 2019 года защищал цвета "Ростова", сезон-2022/23 на правах аренды провел в "Динамо". В августе 2023 года направил письмо в "Ростов" и "Динамо" о расторжении контракта.