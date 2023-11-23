В ОКР указали на платные услуги для россиян за проверку критериев для допуска

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев считает, что международные спортивные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода.

"Самое интересное, что проверка для спортсмена — это платно. Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, "Динамо", участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее", - приводит слова Сенглеева "Матч ТВ".

"Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тысячи франков (около 300 тыс. рублей по текущему курсу - ИФ), для персонала — 1 500 франков. Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тысяч франков. Стрельба из лука — 750 евро. Мы видим, что международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода. Это явные дискриминационные вещи", - заявил гендиректор ОКР.

Ранее МОК также запретил России и Белоруссии проводить международные соревнования на территории страны, выступал с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, состоящий в клубах ЦСКА или "Динамо".