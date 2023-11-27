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Обвиняемого в изнасиловании Дани Алвеса вновь отказались отпускать под залог

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Барселоне в третий раз отказал в освобождении обвиняемого бывшего защитника сборной Бразилии по футболу Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании. Об этом сообщает El Periodico.

Защита футболиста предлагала передать пострадавшей от действий спортсмена 23-летней девушке 150 тысяч евро в качестве компенсации и учесть этот шаг в качестве смягчающего обстоятельства. Адвокаты 40-летнего Алвеса считают, что, таким образом, его наказание могло бы составить до одного года лишения свободы.

Однако суд отказал футболисту в освобождении под залог. По мнению суда, риск побега футболиста возрос – после того, как прокуратура потребовала для Алвеса девяти лет лишения свободы.

В январе Алвес был заключен под стражу по решению суда Барселоны. В освобождении под залог экс-защитнику сборной Бразилии было отказано.

Как сообщалось, в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что он пристал к ней в одном из ночных клубов в Барселоне (где отдыхал футболист). Сам инцидент произошел еще в конце декабря.

Дани Алвес играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год и выиграл в ее составе множество национальных и международных титулов.

футбол Дани Алвес
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