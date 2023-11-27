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ФК "Акрон" уволил главного тренера Калешина из-за разногласий в пути развития

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" объявил об отставке Евгения Калешина с поста главного тренера команды.

"Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК "Акрон" желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

О назначении нового главного тренера выступающий в Первой лиге клуб объявит позднее.

45-летний Калешин возглавлял "Акрон" с сентября 2022 года. Под его руководством наша команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела десять поражений. Также "Акрон" добрался до финала Пути регионов Кубка России (сезон-2022/23), выбив из розыгрыша поочередно московские "Локомотив", "Динамо" и "Спартак".

Сейчас "Акрон" занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 20 матчах 35 очков. При этом отставание от лидирующего "Динамо" (Махачкала) составляет 2 балла. В понедельник тольяттинская команда сыграла вничью (1:1) с владикавказской "Аланией", которая 22 ноября сама уволила главного тренера, Олега Василенко.

Акрон футбол Евгений Калешин ФНЛ Первая лига
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