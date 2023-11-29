Отстранение Ирины Винер от турниров оставили в силе

Ирины Винер Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе двухлетнее отстранение главного тренера сборной России по художественной гимнастике, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

"В своем решении комиссия апелляционного трибунала GEF в значительной степени подтверждает решение, принятое Дисциплинарной комиссией GEF 6 марта 2023 года, поддержав двухлетнее отстранение г-жи Винер от участия или получения какой-либо аккредитации на любую роль в международном конкурсе", - говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что это отстранение применимо независимо от мер, которые в настоящее время не позволяют российским спортсменам, тренерам или официальным лицам участвовать в соревнованиях.

Отстранение Винер будет действовать до 5 марта 2025 года.

"Стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, Швейцария, в течение 21 дня с момента уведомления о решении", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Винер должна выплатить 5 тыс. швейцарских франков в качестве расходов на апелляцию.

В марте этого года Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) отстранила Винер-Усманову на два года за публичные высказывания по итогам результатов сборной России на Олимпиаде в Токио. Комментарии относительно оценок россиянок в индивидуальном и командном многоборье на ОИ, где россиянки впервые за много лет остались без золотых медалей, признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды обвиняется также в нежелании сотрудничать со следствием по делу о снятии кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.