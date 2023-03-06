Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация гимнастики отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер от работы на соревнованиях, сообщается на сайте FIG.

Решение было принято по итогам разбирательства, связанного с публичными высказываниями Винер по итогам результатов сборной России на Олимпиаде в Токио. Комментарии относительно оценок россиянок в индивидуальном и командном многоборье на ОИ, где россиянки впервые за много лет остались без золотых медалей, признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды обвиняется также в нежелании сотрудничать со следствием по делу о снятии кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

"Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая, помимо прочего, работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии, санкционированном FIG (...) на период в два года", - говорится в сообщении.

При этом срок отстранения начнется с момента снятия санкций в отношении отечественной гимнастики из-за ситуации на Украине (при условия их отмены в ближайшие пять лет).

На Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В личном первенстве Дина Аверина стала второй, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. В групповом многоборье сборная России завоевала серебро, первое место заняла Болгария.

Судейство на олимпийских турнирах по художественной гимнастике в Токио вызвало резкую критику российских экспертов, включая президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.