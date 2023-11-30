Чемпион ОИ Батыргазиев пообещал порадовать россиян победой над Ласарро Альваресом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев заявил, что по тактике его предстоящий бой с кубинцем Ласаро Альваресом на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Дубае.

"Уже 9 декабря я проведут свой очередной бой, не пропустите. Если кто-то будет находиться в Дубае, то обязательно приходите поддержать. Ваша поддержка чувствуется, это очень приятно. Со своей стороны, хочу сказать, что мы порадуем вас своей новой победой. А Альваресу я хочу передать, чтобы он был готов. Самое главное, чтобы он здоровым приехал в Дубае, и мы смогли показать красочный бой", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Да, это опасный оппонент, - поделился Батыргазив мнением об Альваресе. - Он идет без поражений по профессионалам, в олимпийском боксе у него огромный опыт. Мы его изучаем, дорабатываем последние штрихи и поедем в ОАЭ за своей новой победой. Согласен с тем, что мы друг друга хорошо знаем, и в нашем противостоянии будут своеобразные шахматы".

Батыргазиев и Альварес проведут 10-раундовый бой за пояс IBA в весе до 60 кг. Это будет первый бой, в котором разыграют пояс IBA по профессиональному боксу.

Также в этот вечер пройдут и другие поединки с участием россиян.

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Игр-2020 Муслим Гаджимагомедов проведет 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном. На счету Гаджимагомедова победа (нокаутом) в единственном поединке, Манн одержал 20 побед (11 – нокаутом) при трех поражениях. Одно из них – от олимпийского чемпиона-2016 Евгения Тищенко.

Сам Тищенко проведет бой против немца Леона Харта. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг). Тищенко в качестве профессионала выиграл 12 поединков (7 – нокаутом), проиграл 1 раз. Харт взял верх в 22 боях (13 – досрочно), пять проиграл, один поединок завершился вничью.

Еще один россиянин, чемпион мира-2021 Марк Петровский встретится с австралийцем Лукасом Брауном в поединке тяжеловесов. Петровский одержал 6 побед (4 – нокаутом), Браун выиграл 31 поединок (27 – нокаутом), проиграл в четырех

Турнир "Ночь чемпионов IBA" пройдёт в рамках Конгресса Международной ассоциации бокса.