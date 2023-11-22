Батыргазиев и Тищенко проведут титульные бои на турнире 9 декабря в ОАЭ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Очередной турнир "Ночь чемпионов IBA" пройдет 9 декабря в рамках очередного конгресса Международной боксерской ассоциации в Дубае. Как сообщили в Федерации бокса России, в рамках шоу свои поединки проведут Альберт Батыргазиев, Евгений Тищенко, Марк Петровский и Муслим Гаджимагомедов.

В главном поединке турнира в ОАЭ олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) проведёт 10-раундовый бой за пояс IBA в весе до 60 кг с кубинцем Ласаро Альваресом (6-0, КО 3). Это будет первый бой, в котором разыграют пояс IBA по профессиональному боксу.

Соперник россиянина - один из самых титулованных спортсменов в олимпийском боксе: трехкратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр. На последних Играх в Токио Альварес и Батыргазиев встречались в полуфинале. Раздельным решением судей (3:2) победу тогда одержал россиянин. Также эти боксеры встречались в четвертьфинале чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге, тогда сильнее был Альварес.

Батыргазиев и Альварес – непобежденные боксеры на профессиональном ринге. На счету россиянина 10 побед (7 – нокаутом), кубинец выиграл шесть поединков (3 – нокаутом).

Генеральный секретарь Международной боксерской ассоциации Крис Робертс считает, что "это будет отличный вечер бокса, которым IBA планирует завершить 2023 год".

"Первый в истории бой за титул IBA войдет в историю, поскольку в поединке за пояс на ринг выйдут великолепные боксёры, которые уже не раз встречались и побеждали друг друга в олимпийском боксе. Помимо этого, мы увидим ещё несколько прекрасных боев. С нетерпением жду 9 декабря, чтобы насладиться "Ночью чемпионов IBA" вместе с любителями бокса по всему миру", - сказал Робертс.

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Игр-2020 Муслим Гаджимагомедов проведет 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном. На счету Гаджимагомедова победа (нокаутом) в единственном поединке, Манн одержал 20 побед (11 – нокаутом) при трех поражениях. Одно из них – от олимпийского чемпиона-2016 Евгения Тищенко.

Сам Тищенко проведет бой против немца Леона Харта. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг). Тищенко в качестве профессионала выиграл 12 поединков (7 – нокаутом), проиграл 1 раз. Харт взял верх в 22 боях (13 – досрочно), пять проиграл, один поединок завершился вничью.

Еще один россиянин, чемпион мира-2021 Марк Петровский встретится с австралийцем Лукасом Брауном в поединке тяжеловесов. Петровский одержал 6 побед (4 – нокаутом), Браун выиграл 31 поединок (27 – нокаутом), проиграл в четырех.