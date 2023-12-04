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Дубль Кокорина помог "Арису" победить АЕЛ в чемпионате Кипра

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Ариса" со счетом 4:0 обыграли АЕЛ в гостевом матче 13-го тура чемпионата Кипра.

Два гола в этой встрече провел российский нападающий Александр Кокорин, отличившийся на 39-й и 66-й минутах.

Теперь у "Ариса" 29 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая АПОЭЛ и "Пафос". АЕЛ – на 10-й строчке, 13 очков.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за "Арис" 11 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. В чемпионате Кипра-2023/24 до этого матча он не забивал.

Александр Кокорин Кипр футбол
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