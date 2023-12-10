Российский боксер Тищенко стал чемпионом WBA в новой категории веса

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко одолел немца Леона Харта в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой, прошедший на турнире "Ночь чемпионов IBA" завершился техническим нокаутом в шестом раунде.

Участники поединка представили новую весовую категорию – bridgerweight (до 101,6 кг), в результате российский боксер стал первым обладателем чемпионского пояса WBA в данном весе.

На счету Тищенко в качестве профессионала теперь 13 побед (8 – нокаутом) и одно поражение. Харт потерпел шестое поражение при 22 победах (13 – досрочно) и одной ничьей.

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