НХЛ признала россиянина Кучерова лучшим игроком дня

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Сиэтла" россиянин забросил в ворота соперника две шайбы и сделал одну голевую передачу. В результате "Тампа" выиграла у соперников из "Сиэтла" со счетом 4:3, вырвав победу в овертйме.

Второй звездой признан американский вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен, отразивший 31 бросок в матче против "Рейнджерс". "Вашингтон" победил – 4:0.

В тройку лучших игроков дня попал чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, на счету которого два гола и одна результативная передача в игре против "Аризоны" (5:3).