Впервые в истории в матче НХЛ забили четыре россиянина одной команды
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Коламбус" обыграл "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результат – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу "Коламбуса".
Четыре гола в составе "Коламбуса" провели россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко. Кроме того, Чинахов ассистировал в голевой атаке Проворову.
Это первый случай в истории НХЛ, когда в составе одной команды голами отличились четыре россиянина.
В нынешнем сезоне Воронков набрал 10 (4+6 по системе "гол+пас") очков, Проворов – 14 (2+12), Чинахов – 4 (2+2), Марченко – 13 (7+6).