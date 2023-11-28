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Впервые в истории в матче НХЛ забили четыре россиянина одной команды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Коламбус" обыграл "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу "Коламбуса".

Четыре гола в составе "Коламбуса" провели россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко. Кроме того, Чинахов ассистировал в голевой атаке Проворову.

Это первый случай в истории НХЛ, когда в составе одной команды голами отличились четыре россиянина.

В нынешнем сезоне Воронков набрал 10 (4+6 по системе "гол+пас") очков, Проворов – 14 (2+12), Чинахов – 4 (2+2), Марченко – 13 (7+6).

НХЛ хоккей Дмитрий Воронков Иван Проворов Кирилл Марченко Егор Чинахов
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