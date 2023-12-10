Батыргазиев назвал колоссальным опытом бой за титул чемпиона IBA

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев заявил, что испытывал постоянное напряжение по ходу победного поединка за титул по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Дубае.

Батыргазиев стал чемпионом IBA в весе до 60 кг, победив трехкратного чемпиона мира Ласаро Альвареса из Кубы единогласным решением судей. Поединок состоял из 10 раундов.

"Вся дистанция была напряженной. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый. Соперник тоже не сбавлял", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Я получил колоссальный опыт. Надеюсь, мы показали красивый бокс. Не было таких моментов, когда кто-то из нас мог расслабиться. Я завоевал пояс IBA… Не смогу сказать о своих ощущениях, вот проведу пару защит – тогда расскажу", - заявил спортсмен.

Вечер бокса в Дубае прошел 9 декабря.