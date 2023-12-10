Бейсболист Сёхей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Японский бейсболист Сёхей Отани подписал контракт на десять лет с клубом "Лос-Анджелес Доджерс" на $700 млн - это рекордная сумма в истории спорта. Об этом сообщается на сайте Главной лиги бейсбола (MLB).

Ранее 29-летний Отани играл за "Лос-Анджелес Эйнджелс". По итогам Мировой бейсбольной классики 2023 года сборная Япония одержала победу, а Отани был признан самым ценным игроком.

В 2020 году рекордным стал десятилетний контракт, который подписал игрок в американский футбол Патрик Махоумс с командой "Канзас-Сити Чифс", - его сумма составила $503 млн.