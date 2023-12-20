Дочь Тутберидзе включена в заявку на чемпионат Европы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Перешедшая под флаг Грузии российская танцевальная пара фигуристов Диана Дэвис/Глеб Смолкин выступят на чемпионате Европы-2024. Заявочный лист опубликован на сайте Международного союза конькобежцев.

Соревнования пройдут в Литве с 8 по 14 января.

Дэвис и Смолкин до этого выступали в составе сборной России. О переходе фигуристов в сборную Грузии стало известно в июне 2023 года. В августе они выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США).

Диана Дэвис – дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.