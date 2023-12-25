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Российский боец Туменов завоевал пояс АСА и вышел в финал Гран-при

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский боец Альберт Туменов одержал победу над своим соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым в главном поединке турнира АСА 168 в Москве.

В пятом раунде Туменов нокаутировал соперника. В результате Туменов вышел в финал Гран-при АСА в полусреднем весе, а также завоевал чемпионский пояс организации.

"Наверное, это был мой самый тяжелый бой. Обычно у меня бывают более техничные поединки. Но надеюсь, что всем понравилось наше противостояние. Бой получился таким, потому что у меня был достойный соперник. Я уважал Гаджидаудова, а теперь еще больше зауважал", - сказал экс-боец UFC Туменов, слова которого приводит пресс-служба АСА.

Соперник Туменова по финалу Гран-при определится в паре Абубакар Вагаев-Эдил Эсенгулов.

В со-главном событии АСА 168 россиянин Али Багов техническим нокаутом в четвертом раунде победил казахстанца Артема Резникова и вышел в полуфинал Гран-при в легком весе. На этой стадии Багов встретится с бразильцем Хердесона Батистой.

Кроме того, Фаридун Одилов из Таджикистана техническим нокаутом в третьем раунде победил россиянина Михаила Мохнаткина и вышел в финал Гран-при АСА в полутяжелом весе.

ММА
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