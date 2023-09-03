Российский боец Туменов нокаутировал американца Палмера в главном бою АСА 162

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Биберт Туменов в главном поединке турнира АСА 162 в Краснодаре победил представителя США, экс-бойца PFL американца Лэнса Палмера.

Российский боец нокаутировал соперника в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при АСА в полулегком весе. На этой стадии Туменов встретится с соотечественником Курбаном Тайгибовым.

"Меня эмоции прям зашкаливают. Честно. Перед этим боем была самая тяжелая весогонка в моей жизни. Самое проблемное — сделать вес. И все сомневались, что я сделаю вес. Но есть один человек, который в меня верил всегда. Это мой дядя! Я так рад, что он у меня есть. Я потерял отца, но мой дядя всегда со мной. Лэнс — очень серьезный оппонент. Но и я дерусь не ради себя, но и ради зрителей. Ведь надо и их радовать, а не только думать о себе. Думаю, зритель доволен", - сказал Туменов.

Также в рамках турнира АСА 162 россиянин Азамат Керефов техническим нокаутом в третьем раунде победил Осимхона Рахмонова из Таджикистана и вышел в полуфинале Гран-при в наилегчайшем весе. На этой стадии Керефов встретится с Расулом Албасхановым.

Россиянин Абубакар Вагаев единогласным решением судей одолел бразильца Мишеля Празереса и в полуфинале Гран-при встретится с победителем в паре Анатолий Бойко-Эдил Эсенгулов (этот поединок состоится 22 сентября).