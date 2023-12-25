Джим Рэтклифф купит 25% клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сэр Джим Рэтклифф договорился о покупке 25% акций футбольного клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) у семьи Глейзеров, сообщают британские СМИ. Химическая компания британского миллиардера Ineos Group получит контроль над футбольной деятельностью клуба.

Кроме того, сэр Джим вложит еще $300 млн (236 млн фунтов) в инфраструктуру стадиона Old Trafford. Комментируя сделку, он напомнил, что родился в Манчестере и всю жизнь болел за Manchester United. В 2022 году он пытался купить Chelsea, но сделка не состоялась, отмечает Guardian.

"Наша общая цель ясна: мы хотим видеть Manchester United там, где он должен находиться, на вершине английского, европейского и мирового футбола", - заявил бизнесмен.

Он заплатит $33 за акцию "красных дьяволов", оценив стоимость всего клуба в $5,4 млрд.

Ранее сообщалось, что владельцы команды, семья Глейзеров, рассчитывала на оценку в $6 млрд. Они купили его в 2005 году примерно за $1,35 млрд (790 млн фунтов). О планах выставить клуб на продажу Глейзеры объявили чуть больше года назад. Изначально они хотели продать весь клуб, а в числе претендентов на покупку были различные бизнесмены из США и Ближнего Востока.

Одним из основных претендентов на клуб называли катарского шейха Джасима бен Хамада Аль-Тани, но в октябре он отозвал свою заявку.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги команда занимают 8-е место, уступая лидирующему "Арсеналу" 12 очков. В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе.

С начала 2023 года капитализация Manchester United снизилась на 15%.