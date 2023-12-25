Поиск

ФИФА пригрозила сборной Бразилии отстранением

ФИФА пригрозила сборной Бразилии отстранением
Фото: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ФИФА предупредила Бразилию о возможных санкциях в отношении национальной сборной в случае вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В своем письме ФИФА выразила обеспокоенность в связи со скорыми выборами нового главы организации после декабрьского отстранения Эднальдо Родригеса. Выборы назначены на январь 2024 года и столь ранний их срок смущает руководство мирового футбола. Сам Родригес, кстати, был отстранен из-за нарушений в ходе победных для него выборов в 2022 году.

ФИФА предупреждает, что, если санкции будут введены, бразильские сборные и клубы не смогут выступить на международных соревнованиях.

футбол Бразилия ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джим Рэтклифф купит 25% клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов

Гол Ковальчука помог "Спартаку" одолеть "Куньлунь" в КХЛ

Гол Ковальчука помог "Спартаку" одолеть "Куньлунь" в КХЛ

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона WBA

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона WBA

Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию, Валиева стала третьей

Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию, Валиева стала третьей

"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

Томаш Амарал стал новым спортивным директором "Спартака"

Фигуристы Степанова и Букин в третий раз выиграли чемпионат России в танцах

Фигуристы Степанова и Букин в третий раз выиграли чемпионат России в танцах

Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ

Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ

Организаторы Суперлиги намерены возобновить работу над учреждением турнира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });