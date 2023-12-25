ФИФА пригрозила сборной Бразилии отстранением

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ФИФА предупредила Бразилию о возможных санкциях в отношении национальной сборной в случае вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В своем письме ФИФА выразила обеспокоенность в связи со скорыми выборами нового главы организации после декабрьского отстранения Эднальдо Родригеса. Выборы назначены на январь 2024 года и столь ранний их срок смущает руководство мирового футбола. Сам Родригес, кстати, был отстранен из-за нарушений в ходе победных для него выборов в 2022 году.

ФИФА предупреждает, что, если санкции будут введены, бразильские сборные и клубы не смогут выступить на международных соревнованиях.