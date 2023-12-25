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Определились победители международного турнира по боксу в Севастополе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Севастополе прошёл международный вечер профессионального бокса с участием спортсменов из России, Казахстана, Ирана и Таджикистана.

Результаты поединков

До 66,7 кг: Максим Шведюк (Россия) техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Нима Вализадха (Иран). Соперник отказался от продолжения поединка после третьего отрезка.

До 57,1 кг: Дмитрий Шиповский (Россия) единогласным решением судей одолел Рамазона Абдукаххорзода (Таджикистан).

До 72,6 кг: Иван Романчук (Россия) техническим нокаутом во втором раунде победил Хадиса Эминова (Россия).

До 72,6 кг: в поединке между Артемом Ухановым (Россия) и Алтынбеком Ибрагимовым (Казахстан) была зафиксирована ничья.

До 63,5 кг: Давид Агабекян (Россия) единогласным решением судей оказался сильнее Саджада Мохамадрупа (Иран).

До 72,6 кг: Елена Гапешина (Россия) победила Анжелику Арутюнян (Россия).

Свыше 92 кг: Исрафил Исламов (Россия) единогласным решением судей одолел Владислава Попова (Россия).

Турнир был организован промоутерской компанией "РУСЬ" при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Международный турнир по профессиональному боксу прошел в Севастополе впервые за 10 лет.

бокс Севастополь
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