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"Оренбург" арендовал у "Ростова" футболиста Прохина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Защитник футбольного клуба "Ростов" Данил Прохин на правах аренды перешел в "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

"Наш защитник до конца сезона будет выступать за оренбургский клуб на правах аренды с правом выкупа", - говорится в сообщении.

22-летний Прохин в этом сезоне сыграл за "Ростов" в 15 матчах чемпионата и Кубка России.

В чемпионате России "Ростов" занимает сейчас 10-е место, набрав в 18 матчах 21 очко. "Оренбург" - на 14-м месте, 15 баллов.

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