Бронзовый призер ОИ-2022 перешел в ХК "Авангард"
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Состав "Авангарда" пополнился словацким хоккеистом Томашем Юрчо, сообщается на сайте омского ХК.
"Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт до конца сезона со словацким нападающим Томашем Юрчо", - говорится в сообщении.
30-летний Юрчо – бронзовый призер ОИ-2022, участник Олимпиады-2014 в Сочи, трех чемпионатов мира (2015, 2016, 2018), двукратный обладатель Кубка Колдера, 35-й номер драфта НХЛ 2011.
В текущем сезоне он выступал за "Давос". Имеет опыт выступлений в КХЛ за астанинский "Бары" и пекинский "Куньлунь". В НХЛ играл за "Детройт", "Чикаго", "Эдмонтон", "Вегас".