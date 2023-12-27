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Бронзовый призер ОИ-2022 перешел в ХК "Авангард"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Состав "Авангарда" пополнился словацким хоккеистом Томашем Юрчо, сообщается на сайте омского ХК.

"Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт до конца сезона со словацким нападающим Томашем Юрчо", - говорится в сообщении.

30-летний Юрчо – бронзовый призер ОИ-2022, участник Олимпиады-2014 в Сочи, трех чемпионатов мира (2015, 2016, 2018), двукратный обладатель Кубка Колдера, 35-й номер драфта НХЛ 2011.

В текущем сезоне он выступал за "Давос". Имеет опыт выступлений в КХЛ за астанинский "Бары" и пекинский "Куньлунь". В НХЛ играл за "Детройт", "Чикаго", "Эдмонтон", "Вегас".

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