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Минспорта РФ заявило о нехватке федеральных средств на проведение соревнований

Министерство ведет переговоры с Минфином РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ считает, что на соревнования выделяется недостаточно средств из федерального бюджета, ведет с министерством финансов РФ переговоры об увеличении финансирования, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Важно проводить как можно больше соревнований. Понятно, конечно, что увеличилась стоимость и оказания услуг, и стоимость питания, и стоимость проживания, и транспорта. На 2024 год мы не успеем (изменить норматив финансирования - ИФ) - с Минфином мы ведем разговор по изменению норматива финансирования. Сейчас он пока сформирован на той нормативной базе, которая есть", - сказал он в ходе общения со спортсменами и представителями спортивных федераций в Томске в пятницу.

По словам министра, доля финансирования из федерального бюджета "должна быть чуть-чуть более существенной". При этом министерство надеется на понятный консолидированный бюджет - сколько вкладывает регион, сколько федерация, партнеры и спонсоры.

"Два дня назад подтвердили на заседании коллегии единый календарный план. Все мероприятия, которые туда внесены, а их больше 13 тысяч, они утверждены. И нормы по финансированию остаются с нашей стороны, со стороны федерального уровня, пока на прежнем уровне", - отметил Матыцин.

Минспорта РФ Олег Матыцин
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