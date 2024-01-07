Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил финна Эмиля Руусувуори в финальном матче турнира в Гонконге.
Результат решающей встречи – 6:4, 6:4 в пользу россиянина.
Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает пятое место. Турнир в Гонконге – 15-й выигранный им в соревнованиях под эгидой ATP.
Что касается Руусувуори, он – 69-я ракетка мира.
Турнир в Гонконге проводится с призовым фондом $661,5 тыс., теннисисты играют на хардовом покрытие. Соревнование входит в серию турниров категории ATP 250.