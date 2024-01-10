Боец Кадиев счел россиянина Царукяна фаворитом поединка UFC с Оливейрой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российско-армянский боец смешанного стиля имеет более высокие, чем бразилец Чарльз Оливейра, шансы на победу в их очном поединке на турнире UFC 300. Такое мнение "Интерфаксу высказал чемпион Гран-при лиги "Наше Дело" боец Ислам Кадиев.

"Интригующее противостояние. На одной стороне огромный опыт, на другой стороне - голод и амбиции. В процентном соотношении 60 на 40 в пользу Царукяна. Думаю, бой не продлится всю дистанцию", - сказал Кадиев.

Претендентский поединок в легком весе пройдет на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе 14 февраля.

В UFC Царукян идет на серии из трех побед. Обоих бойцов объединяют победы над ирано-американским спортсменом Бениэлом Дариушем в последних боях, а также наличие поражений от действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева. Победитель боя Царукян – Оливейра встретится с Махачевым в титульном поединке.