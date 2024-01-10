Сборная Бразилии по футболу избежала отстранения от международных турниров

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ФИФА не будет принимать санкции к Конфедерации бразильского футбола (CBF) и, следовательно, не станет отстранять национальную команду страны от международных турниров в связи со скандалом вокруг CBF. Об этом говорится на сайте конфедерации.

Бразильский футбол оказался под угрозой санкций в связи с возможными нарушениями в ходе выборов президента CBF. Речь идет о решении суда отстранить президента CBF Эднально Родригеса, что в ФИФА расценили как вмешательство в дела конфедерации. При этом решение по отстранению Родригеса нарушениями в ходе победных для него выборов в 2022 году.

В итоге в январе Верховный суд Бразилии восстановил Родригеса в должности.

8 января директор по правовым вопросам ФИФА Эмилио Гарсия встретился с Родригесом и заявил, что решение суда предотвратило серьезный риск исключения Бразилии из международных соревнований. Он также добавил, что этот риск возникнет вновь, если суд продолжит вмешиваться в дела CBF.