Поиск

Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США

Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены на летних Олимпийских играх-2024 в Париже защищать цвета сборной США. Об этом сообщает USA Today.

Все они заручились поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) и фехтования США. В свою очередь, обе организации написали письма в поддержку россиян – в первую очередь, для ускорения получения ими американского гражданства.

Отмечается, что сенат и палата представителей должны будут принять законопроект, представляющий фехтовальщикам гражданство США. Затем этот законопроект должен будет подписать президент страны Джо Байден. Все это надо будет успеть сделать до 26 июля, когда стартует Олимпиада.

В декабре прошлого года медалистов ОИ и мира по фехтованию супругов Сергея и Виолетту Бида в России объявили в розыск. Выяснилось, что, являясь военнослужащими (выступали за "Динамо" и ЦСКА соответственно), они летом 2023 года покинули страну и уехали в США. Четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин Лоханов покинул Россию в 2022 году. Как и супруги Бида, он участвовал в ОИ в составе сборной России. Лоханов – экс-супруг двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софии Поздняковой (дочери главы ОКР Станислава Позднякова).

ОИ США Станислав Поздняков Константин Лоханов Виолетта Бида Сергей Бида
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании и сыграет с "Реалом"

Португалец Жоаким Пинту возглавил селекционный отдел "Спартака"

Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Тренер Свен-Йоран Эрикссон заявил, что жить ему осталось год из-за рака

Тренер Свен-Йоран Эрикссон заявил, что жить ему осталось год из-за рака

Россиянин Ничушкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

"Реал" забил пять мячей "Атлетико" и вышел в финал Суперкубка Испании

Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии по футболу

Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров

Полузащитник Салтыков перешел в "Локомотив"

Полузащитник Салтыков перешел в "Локомотив"

Сборная Бразилии по футболу избежала отстранения от международных турниров

Сборная Бразилии по футболу избежала отстранения от международных турниров
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });