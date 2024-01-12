Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены на летних Олимпийских играх-2024 в Париже защищать цвета сборной США. Об этом сообщает USA Today.

Все они заручились поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) и фехтования США. В свою очередь, обе организации написали письма в поддержку россиян – в первую очередь, для ускорения получения ими американского гражданства.

Отмечается, что сенат и палата представителей должны будут принять законопроект, представляющий фехтовальщикам гражданство США. Затем этот законопроект должен будет подписать президент страны Джо Байден. Все это надо будет успеть сделать до 26 июля, когда стартует Олимпиада.

В декабре прошлого года медалистов ОИ и мира по фехтованию супругов Сергея и Виолетту Бида в России объявили в розыск. Выяснилось, что, являясь военнослужащими (выступали за "Динамо" и ЦСКА соответственно), они летом 2023 года покинули страну и уехали в США. Четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин Лоханов покинул Россию в 2022 году. Как и супруги Бида, он участвовал в ОИ в составе сборной России. Лоханов – экс-супруг двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софии Поздняковой (дочери главы ОКР Станислава Позднякова).