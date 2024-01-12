Поиск

Чернышенко уверен, что Игры Будущего покажут технологический суверенитет России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Игры Будущего в Казани продемонстрируют, что Россия является ведущей спортивной державой, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Задача, которую поставил Президент России Владимир Путин на новый формат соревнований, - привлечь как можно больше молодежи, мировой аудитории и через новые инновационные дисциплины продвигать наши, российские ценности, способствовать продвижению отечественных технологий, рождая новое международное движение. Завершается отбор участников, включая топовых спортсменов и команды, активно продолжается пригласительная кампания почетных гостей, запущена билетная программа, готовится зрелищная церемония открытия", - заявил Чернышенко по итогам прошедшего в пятницу заседания оргкомитета Игр Будушего. Слова вице-премьера приводит пресс-служба Игр.

"Уверен, что "Игры Будущего" продемонстрируют всему миру, что Россия является ведущей технологической и спортивной державой", - отметил Чернышенко.

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин рассказал, что подготовка турнира позволила сформировать и развивать новый вид спорта.

СпортРуководитель Игр Будущего назвал Россию центром мирового фиджитал-движенияЧитать подробнее

"Учитывая уникальность проекта, подготовка ведется не только в операционном направлении, но гораздо шире. Создан новый вид спорта – фиджитал спорт, аккредитована Всероссийская федерация фиджитал спорта, формируются нормативно-правовые основы вида спорта и материально-техническая база. В Кемерове и Севастополе открыты фиджитал центры, еще один центр откроется в преддверии старта турнира в Казани, до конца года для поклонников фиджитал-движения откроется еще порядка 17 таких центров", - отметил Матыцин.

"Совместно с Минобрнауки и Минпросвещения реализуются образовательные программы. В рамках международного сотрудничества осуществляется взаимодействие со странами СНГ, ШОС, БРИКС по развитию нового движения. Все это подтверждает потенциал фиджитал спорта и возможности его дальнейшего масштабирования", - сказал министр.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал, что оргкомитет приложит все усилия, чтобы провести Игры на высочайшем уровне.

"Мы находимся на финишной прямой, все службы и ведомства находятся в оперативной готовности к проведению "Игр Будущего". Все заявленные в плане сроки исполняются. Республика Татарстан неоднократно демонстрировала всему миру высочайший уровень подготовки международных спортивных соревнований. Уверяю, мы приложим все усилия для того, чтобы первые в истории "Игры Будущего" состоялись в Казани на высочайшем организационном уровне", - сказал Минниханов.

"Игры Будущего" пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдет церемония открытия, 3 марта – церемония закрытия соревнований.

Дмитрий Чернышенко Рустам Минниханов Олег Матыцин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились соперники всех россиян по первому кругу Australian Open

Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США

Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США

"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании и сыграет с "Реалом"

Португалец Жоаким Пинту возглавил селекционный отдел "Спартака"

Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Тренер Свен-Йоран Эрикссон заявил, что жить ему осталось год из-за рака

Тренер Свен-Йоран Эрикссон заявил, что жить ему осталось год из-за рака

Россиянин Ничушкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

"Реал" забил пять мячей "Атлетико" и вышел в финал Суперкубка Испании

Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии по футболу

Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });