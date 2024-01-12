Чернышенко уверен, что Игры Будущего покажут технологический суверенитет России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Игры Будущего в Казани продемонстрируют, что Россия является ведущей спортивной державой, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Задача, которую поставил Президент России Владимир Путин на новый формат соревнований, - привлечь как можно больше молодежи, мировой аудитории и через новые инновационные дисциплины продвигать наши, российские ценности, способствовать продвижению отечественных технологий, рождая новое международное движение. Завершается отбор участников, включая топовых спортсменов и команды, активно продолжается пригласительная кампания почетных гостей, запущена билетная программа, готовится зрелищная церемония открытия", - заявил Чернышенко по итогам прошедшего в пятницу заседания оргкомитета Игр Будушего. Слова вице-премьера приводит пресс-служба Игр.

"Уверен, что "Игры Будущего" продемонстрируют всему миру, что Россия является ведущей технологической и спортивной державой", - отметил Чернышенко.

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин рассказал, что подготовка турнира позволила сформировать и развивать новый вид спорта.

"Учитывая уникальность проекта, подготовка ведется не только в операционном направлении, но гораздо шире. Создан новый вид спорта – фиджитал спорт, аккредитована Всероссийская федерация фиджитал спорта, формируются нормативно-правовые основы вида спорта и материально-техническая база. В Кемерове и Севастополе открыты фиджитал центры, еще один центр откроется в преддверии старта турнира в Казани, до конца года для поклонников фиджитал-движения откроется еще порядка 17 таких центров", - отметил Матыцин.

"Совместно с Минобрнауки и Минпросвещения реализуются образовательные программы. В рамках международного сотрудничества осуществляется взаимодействие со странами СНГ, ШОС, БРИКС по развитию нового движения. Все это подтверждает потенциал фиджитал спорта и возможности его дальнейшего масштабирования", - сказал министр.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал, что оргкомитет приложит все усилия, чтобы провести Игры на высочайшем уровне.

"Мы находимся на финишной прямой, все службы и ведомства находятся в оперативной готовности к проведению "Игр Будущего". Все заявленные в плане сроки исполняются. Республика Татарстан неоднократно демонстрировала всему миру высочайший уровень подготовки международных спортивных соревнований. Уверяю, мы приложим все усилия для того, чтобы первые в истории "Игры Будущего" состоялись в Казани на высочайшем организационном уровне", - сказал Минниханов.

"Игры Будущего" пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдет церемония открытия, 3 марта – церемония закрытия соревнований.