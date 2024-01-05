"Спартак" проиграл ЦСКА и уступил лидерство в КХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одолели столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу армейцев.

На 24-й минуте Михаил Григоренко вывел ЦСКА вперед, на 36-й "Спартак" благодаря точному броску Павла Порядина сравнял счет. На исходе второго периода, а именно, на 40-й минуте, ЦСКА вновь повел в счете: автором гола стал Владислав Каменев. Тот же Каменев на 45-й минуте реализовал большинство и установил окончательный счет.

ЦСКА набрал 52 очка и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. Армейцы провели 46 матчей. У "Спартака" 66 баллов в 48 играх, команда опустилась на второе место на Западе и сводной таблице.

На первую строчку вышел ярославский "Локомотив", у которого 66 очков в 46 играх и преимущество перед "Спартаком" по дополнительным показателям. В пятницу "Локомотив" в гостях обыграл петербургский СКА – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). После гола Захара Бардакова на 10-й минуте СКА вышел вперед. "Локомотив" ответил голами Артура Каюмова (38) и Георгия Иванова (45, в большинстве).

СКА теперь на третьем месте в Западной конференции: 63 очка в 47 матчах.