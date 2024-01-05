Поиск

"Спартак" проиграл ЦСКА и уступил лидерство в КХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одолели столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу армейцев.

На 24-й минуте Михаил Григоренко вывел ЦСКА вперед, на 36-й "Спартак" благодаря точному броску Павла Порядина сравнял счет. На исходе второго периода, а именно, на 40-й минуте, ЦСКА вновь повел в счете: автором гола стал Владислав Каменев. Тот же Каменев на 45-й минуте реализовал большинство и установил окончательный счет.

ЦСКА набрал 52 очка и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. Армейцы провели 46 матчей. У "Спартака" 66 баллов в 48 играх, команда опустилась на второе место на Западе и сводной таблице.

На первую строчку вышел ярославский "Локомотив", у которого 66 очков в 46 играх и преимущество перед "Спартаком" по дополнительным показателям. В пятницу "Локомотив" в гостях обыграл петербургский СКА – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). После гола Захара Бардакова на 10-й минуте СКА вышел вперед. "Локомотив" ответил голами Артура Каюмова (38) и Георгия Иванова (45, в большинстве).

СКА теперь на третьем месте в Западной конференции: 63 очка в 47 матчах.

КХЛ Локомотив СКА Спартак ЦСКА хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

НХЛ включила трех россиян в состав участников Матча звезд

Бразильский футболист Нино перешел в "Зенит"

Бразильский футболист Нино перешел в "Зенит"

Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"

Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"

Овечкин сократил до 64 голов отставание от рекорда Гретцки

Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года

Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года

Надаль выиграл первый матч после возвращения в теннис

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

Шахматисты Дубов и Артемьев стали призерами ЧМ по блицу

Шахматисты Дубов и Артемьев стали призерами ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Гунина выиграла ЧМ по блицу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });