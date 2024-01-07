"Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" обыграли столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу "Динамо".

После голов Эрика О"Делла на 4-й и 28-й минутах "Динамо" повело с разницей в два гола. Однако "Спартак" отыгрался, в его составе отличились Павел Порядин (45) и Николай Голдобин (57). В овертайме победный за "Динамо" гол провел Седрик Пакетт (63).

Все голы состоялись в при численном большинстве команд их авторов.

"Динамо" набрало 66 очков в 48 матчах и занимает третье место в Западной конференции. "Спартак" - на втором месте, 67 очков в 48 встречах. Во главе турнирной таблицы – ярославский "Локомотив" - 68 баллов после 47 игр.