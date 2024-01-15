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Матч по американскому футболу поставил рекорд по аудитории онлайн-трансляции в США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Игру плей-офф чемпионата по американскому футболу между командами "Канзас-Сити Чифс" и "Майами Долфинс" на сервисе Peacock 14 января посмотрели 23 млн человек, что стало рекордом для онлайн-трансляций в США, пишет The Wall Street Journal.

На эту игру пришлось 30% всего интернет-трафика в Штатах, причем нагрузка на сеть также оказалась максимальной в истории, говорится в сообщении Comcast Corp., владеющей сервисом Peacock.

Peacock обладал эксклюзивными правами на трансляцию игры на все территории США, кроме домашних для команд регионов. Месячная подписка на сервис стоит $5,99.

Для сравнения: игру между "Цинциннати Бенгалс" и "Лос-Анджелес Чарджерс" на федеральном телеканале NBC посмотрели 27 млн человек. В 2023 году рекорд телеаудитории для плей-офф был установлен на уровне около 33 млн зрителей.

"Чифс" выиграли свой матч со счетом 26-7, "Чарджерс" победили 41-22.

Comcast NBC США Peacock Канзас-Сити Чифс Майами Долфинс
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